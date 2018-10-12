Аварию устраняли почти пять часов
Накануне, 11 октября, в 18:00 произошла авария. Жители 7 домов по улице Мокрова в Улан-Удэ, а также торговые центры «Абсолют» и «Титан» остались без отопления.
В 22:50 неполадки были устранены. Теплоснабжение было восстановлено. Время отключения составило 4 часа 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Около десятка домов в Улан-Удэ оставались без тепла
Общество, Фото:
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