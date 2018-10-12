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Около десятка домов в Улан-Удэ оставались без тепла

Около десятка домов в Улан-Удэ оставались без тепла
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Аварию устраняли почти пять часов

Накануне, 11 октября, в 18:00 произошла авария. Жители 7 домов по улице Мокрова в Улан-Удэ, а также торговые центры «Абсолют» и «Титан» остались без отопления.

В 22:50 неполадки были устранены. Теплоснабжение было восстановлено. Время отключения составило 4 часа 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

отопление
 
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