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КПП установили на Большой байкальской тропе в Листвянке

КПП установили на Большой байкальской тропе в Листвянке
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
У туристов будут проверять разрешения по выходным

На входе на Большую байкальскую тропу в Листвянке с 21 июля по выходным дням будет работать контрольно-пропускной пункт. Госинспекторы Листвянского участкового лесничества будут проверять наличие разрешений на посещение территории Прибайкальского национального парка. Приобрести разрешение можно будет на месте.

- Данное решение принято в связи с возросшей туристической нагрузкой на Большую байкальскую тропу, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

За отсутствие разрешение на посещение особо охраняемой природной территории предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей (ст. 8.39 КоАп Российской Федерации).

Оформить и получить разрешение на посещение территории можно в центральном офисе в Иркутске (ул. Байкальская, 291Б, 3 этаж), в администрации Листвянского лесничества (посёлок Листвянка, ул. Горького, 2) или отправив запрос по электронной почте t@baikal-1.ru или tourpark@list.ru

Листвянка экологическая тропа
 
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