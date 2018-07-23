У туристов будут проверять разрешения по выходным
На входе на Большую байкальскую тропу в Листвянке с 21 июля по выходным дням будет работать контрольно-пропускной пункт. Госинспекторы Листвянского участкового лесничества будут проверять наличие разрешений на посещение территории Прибайкальского национального парка. Приобрести разрешение можно будет на месте.
- Данное решение принято в связи с возросшей туристической нагрузкой на Большую байкальскую тропу, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
За отсутствие разрешение на посещение особо охраняемой природной территории предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей (ст. 8.39 КоАп Российской Федерации).
Оформить и получить разрешение на посещение территории можно в центральном офисе в Иркутске (ул. Байкальская, 291Б, 3 этаж), в администрации Листвянского лесничества (посёлок Листвянка, ул. Горького, 2) или отправив запрос по электронной почте t@baikal-1.ru или tourpark@list.ru
КПП установили на Большой байкальской тропе в Листвянке
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