В Еравнинском районе прошёл молодёжный форум

В форуме «Еравна - территория развития» приняли участие 12 команд – это более 150 ребят со всех сельских поселений района







В программу форума «Еравна - территория развития» вошли спортивные состязания, песни, конкурсы. Молодёжь встретилась с главой района в формате «Диалог на равных». Костёр объединил всех участников форума танцем «Ёхор».





Участников наградили благодарственными письмами. По итогам спортивных состязаний победителем стала команда ТОС «Нарhaта», 2-е место заняла команда ТОС «Догно», а 3-е место заняла команда молодёжи администрации МО «Еравнинский район».Специальный приз в номинации за «Лучшее оформление колонны» выиграла команда МО «Улахасааское». Добровольцами Еравнинского района в номинации «Жить здорово» признана молодёжь ТОСа «Догно». В номинации «Социальное партнёрство» молодёжь МО «Целинное». Победителями в номинации «Чистое село - здоровая нация» стала молодёжь МО «Исингинское», сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.