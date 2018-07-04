Мужчина пропал ещё в марте этого года
В Улан-Удэ разыскивают жителя посёлка Сокол Романа Тарасова.
Мужчина 1977 года рождения ушёл из дома ещё в конце марта. Ранее он уже уходил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет. Рост 170 сантиместров, среднего телосложения. Волосы чёрные, короткая стрижка, смуглая кожа. Глаза карие, брови густые.
Был одет в кожаную кепку чёрного цвета, куртку и джинсы тёмно-синего цвета. А также чёрную кофту и тёмные кроссовки.
Особые приметы - родимое пятно красного цвета на щеке, отсутствуют два передних зуба. Шрамы от порезов на предплечье левой руки, на среднем и указательном пальце правой руки.
При наличии какой-либо информации о местонахождении пропавшего полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)29-59-94, 8(3012)29-58-73, 8(3012)63-44-31, (3012)41-66-45 или 112.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также в Бурятии разыскивают пропавшего гражданина Монголии.
В Улан-Удэ пропал 41-летний мужчина
Общество, Фото:
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