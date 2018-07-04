Мужчина пропал почти неделю назад
В Улан-Удэ пропал 50-летний гражданин Монголии Мунхуу Тумур-Эрдэнэ. 29 июня мужчина ушёл из дома по улице Жуковского. До сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, на вид 50-55 лет. Рост 170-175 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы тёмные, с проседью.
Был одет в футболку и панаму белого цвета, синие спортивные брюки и сандалии чёрного цвета.
При наличии какой-либо информации о местонахождении пропавшего полиция просит сообщить по телефонам: 8-9025-63-75-57, 8(3012)29-59-94, 8(3012)44-02-02, 8(3012)41-66-45 или 112.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ нашли живой и здоровой 12-летнюю девочку, пропавшую больше месяца назад.
В Улан-Удэ пропал гражданин Монголии
Происшествия, Фото:
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