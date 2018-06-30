Бдительность проявил обычный житель Качугского района Юрий Жданов, спася от огня лес и частную пасеку, а также предотвратил возможную угрозу для посёлка Качуг
Днём 29 июня в 11 километрах от Качуга на территории пасеки произошло возгорание. Пчеловод, уезжая, оставил непотушенный дымокур рядом со сторожевым вагончиком. Потребовались лишь минуты, чтобы угли разгорелись с новой силой и возник пожар. Огонь перешёл на вагончик и на один из ульев. По сухой траве пожар перебросился на лесной массив. Скорее всего, пожар охватил бы большую территорию и создал угрозу для населённого пункта, если бы поднимающийся над молодым лесом дым не заметил тракторист, работавший в поле. Им оказался Юрий Жданов.
- Мужчина не просто вызвал пожарных. Проявив неравнодушие, он выехал с поля, встретил пожарный автомобиль и проводил к месту пожара, - прокомментировал начальник Качугского пожарно-спасательного гарнизона Павел Свинин. – Пожарные потушили вагончик, спасли от огня около сотни пчелиных ульев и ликвидировали лесной пожар на площади 0,3 га.
В отношении нарушителя, устроившего пожар, составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара. Из-за своей халатности пасечнику придётся заплатить штраф в размере до 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области тракторист спас от огня лес, пасеку и посёлок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бдительность проявил обычный житель Качугского района Юрий Жданов, спася от огня лес и частную пасеку, а также предотвратил возможную угрозу для посёлка Качуг
В Восточном военном округе завершилась практическая подготовка военных водителей по действиям в условиях пожароопасной обстановки
29 июня в 113 микрорайоне Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства работников ЖКХ среди управляющих организаций Октябрьского района «Мастер года-2018»
Учения прошли на полигоне Бурдуны
Работа по выявлению самовольно установленных гаражей ведётся постоянно
Сумма грантов может дойти до 300 тысяч рублей
Популярный YouTube-канал про эмоциональных итальянцев, пробующих еду из России, опубликовал новое видео. Оно будет особенно интересно жителям Бурятии
Об этом они просили лично министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова
Комитет по образованию отчитался о мерах безопасности в школах Улан-Удэ
В Улан-Удэ днём до +34
Площадку возвели по улице Тулаева
Они установили здесь красочные клумбы
Крестный ход приурочен к 100-летию со дня мученической гибели царской семьи
Более двух тысяч человек станут участниками мероприятий XIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана»
Отмечено сезонное повышение среднего уровня озера Байкал