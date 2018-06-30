В Иркутской области тракторист спас от огня лес, пасеку и посёлок

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Бдительность проявил обычный житель Качугского района Юрий Жданов, спася от огня лес и частную пасеку, а также предотвратил возможную угрозу для посёлка Качуг



Днём 29 июня в 11 километрах от Качуга на территории пасеки произошло возгорание. Пчеловод, уезжая, оставил непотушенный дымокур рядом со сторожевым вагончиком. Потребовались лишь минуты, чтобы угли разгорелись с новой силой и возник пожар. Огонь перешёл на вагончик и на один из ульев. По сухой траве пожар перебросился на лесной массив. Скорее всего, пожар охватил бы большую территорию и создал угрозу для населённого пункта, если бы поднимающийся над молодым лесом дым не заметил тракторист, работавший в поле. Им оказался Юрий Жданов.



- Мужчина не просто вызвал пожарных. Проявив неравнодушие, он выехал с поля, встретил пожарный автомобиль и проводил к месту пожара, - прокомментировал начальник Качугского пожарно-спасательного гарнизона Павел Свинин. – Пожарные потушили вагончик, спасли от огня около сотни пчелиных ульев и ликвидировали лесной пожар на площади 0,3 га.



В отношении нарушителя, устроившего пожар, составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара. Из-за своей халатности пасечнику придётся заплатить штраф в размере до 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.





