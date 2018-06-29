Житель Иркутской области выплатил крупный долг ради продажи квартиры

Житель Чунского района Иркутской области рассчитался с алиментной задолженностью после запрета на проведение регистрационных действий в отношении квартиры



Пристав вынес постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении двухкомнатной благоустроенной квартиры, находящейся в собственности мужчины. Его задолженность перед несовершеннолетним сыном составила 439 тысяч рублей.



При обращении в местный отдел управления Росреестра для оформления сделки купли-продажи квартиры должнику было отказано. Он сразу же явился на прием к судебному приставу. После оплаты задолженности ограничение было отменено и гражданин смог продать своё имущество, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

