Житель Чунского района Иркутской области рассчитался с алиментной задолженностью после запрета на проведение регистрационных действий в отношении квартиры
Пристав вынес постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении двухкомнатной благоустроенной квартиры, находящейся в собственности мужчины. Его задолженность перед несовершеннолетним сыном составила 439 тысяч рублей.
При обращении в местный отдел управления Росреестра для оформления сделки купли-продажи квартиры должнику было отказано. Он сразу же явился на прием к судебному приставу. После оплаты задолженности ограничение было отменено и гражданин смог продать своё имущество, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Житель Иркутской области выплатил крупный долг ради продажи квартиры
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