В Улан-Удэ прошли пикеты против повышения пенсионного возраста

- Есть ряд моментов, которые позволяют мне с учётом того уровня знаний, которыми я располагаю, очень даже сомневаться в том, что на самом деле отдельные категории работников получат заслуженную пенсию, если, конечно, они доживут до этого. Статистика - вещь упрямая, она, конечно, говорит, что средняя продолжительность увеличивается, другое дело – проводить пенсионную реформу нужно, когда пенсионные выплаты соответствуют тому уровню жизни, который мы ждём, на который надеемся, - прокомментировал «Байкал-Daily» один из пикетчиков.Пикеты прошли в течение часа – с 14.00 до 15.00.