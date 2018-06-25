В Улан-Удэ прошли пикеты против повышения пенсионного возраста

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин сразу на 8 лет — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены. После этого заявления жители страны начали активно подписывать петицию против грядущих изменений. Петиция размещена на сайте Сhange.org (https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст).
Сегодня в Улан-Удэ прошли одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Их организаторами являются профсоюзы Бурятии. Пикеты состоялись в 22 оживлённых местах города – на остановках общественного транспорта, рядом с популярными торговыми центрами и др. от площади Советов до МФЦ и «Мегадома».
Люди стояли с плакатами со следующим содержанием: «Профсоюз категорически против повышения пенсионного возраста!», «Нет повышению пенсионного возраста!», «Хочу дожить до пенсии!», «Хочу нянчить внуков, а не пахать до пенсии!» и т.д.
- Есть ряд моментов, которые позволяют мне с учётом того уровня знаний, которыми я располагаю, очень даже сомневаться в том, что на самом деле отдельные категории работников получат заслуженную пенсию, если, конечно, они доживут до этого. Статистика - вещь упрямая, она, конечно, говорит, что средняя продолжительность увеличивается, другое дело – проводить пенсионную реформу нужно, когда пенсионные выплаты соответствуют тому уровню жизни, который мы ждём, на который надеемся, - прокомментировал «Байкал-Daily» один из пикетчиков.
Пикеты прошли в течение часа – с 14.00 до 15.00.