Заболеваемость населения Бурятии растёт
Частично это связано с ростом доли пожилого населения и с более эффективной выявляемостью заболеваний с помощью новых методов диагностики, сообщает Бурятстат.
- В 2017 году в республике зарегистрировано 622,5 тысячзаболеваний с диагнозом, установленным впервые в жизни, что на 3,1 % выше, чем в предыдущем году, - уточнили в Бурятстате.
В структуре заболеваемости населения преобладали болезни органов дыхания (46,0 %), а также травмы и отравления (11,2 %). Далее следуют болезни органов пищеварения (6,8 %), болезни глаз и его придаточного аппарата– на четвертом месте (4,5 %).
Жители Бурятии стали чаще болеть
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