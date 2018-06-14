Добровольные лесные пожарные пройдут обучение в Бурятии

Они будут учиться тушить лесные и торфяные пожары



В рамках реализации гранта президента РФ по созданию «Байкальской добровольной лесной пожарной охраны» добровольные лесные пожарные проведут первый полевой учебный лагерь с 15 по 17 июня в Кабанском районе. Мероприятие направлено на обучение по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Полевой лагерь располагается на участке первой очереди Кабанской оросительно-осушительной системы, где находятся несколько очагов торфяных пожаров, оставшихся после майских поджогов травы. В теоретическом и практическом обучении примут участие около 30 добровольцев-бригадиров из сельских формирований «Байкальской добровольной лесной охраны» Кабанского, Прибайкальского, Селенгинского, Хоринского, Тарбагатайского, Баргузинского, Иволгинского районов и Улан-Удэ. В обучении примут участие и добровольные пожарные из Шелеховского района Иркутской области, а также студенты БГСХА и Байкальского колледжа туризма и сервиса.



Программа обучения включает в себя изучение видов природных пожаров, особенности их тушения, практическое знакомство с пожарно-техническим оборудованием, отработку навыков управления в работе на очагах пожаров, работу с радиостанциями и навигаторами, основы оказания первой помощи, изучение устройства системы РСЧС и правовых основ для добровольцев. В ходе практического обучения будут продолжены работы по тушению оставшихся торфяных пожаров совместно с пожарными расчетами ГУ МЧС РФ по РБ, Государственной противопожарной службой РБ при участии Администрации Кабанского района.



Обучение по тушению природных пожаров и по правилам безопасности и оказания медицинской помощи проведут Григорий Куксин - руководитель противопожарного отдела «Гринпис России» и Дарья Калинина - координатор проекта по развитию движения добровольных лесных пожарных в ЦФО «Добровольные лесные пожарные. Центральный регион».



Кроме того, в рамках реализации президентского гранта АНО «Добровольческий корпус Байкала» проводит вакцинацию добровольцев от клещевого энцефалита, предоставляет в личное пользование специальную одежду и обувь для работы. Также в оперативном режиме предусматривается обеспечение ранцевыми огнетушителями и ГСМ для организации оперативных выездов на тушение природных пожаров вблизи населенных пунктов.



В дальнейшем все добровольцы будут зачислены в реестр добровольных пожарных ГУ МЧС России по Бурятии, что позволит получать льготы по действующему законодательству, в том числе на древесину для дров и надворного строительства.

