Улан-удэнцев проверили на знание географии России

На главной площади города разместили карту Родины и предложили горожанам продемонстрировать свои знания



В Улан-Удэ к мероприятиям, посвящённым празднованию Дня России, подключились дружинники во главе с командиром городского отряда, членом Общественного совета при региональном МВД Вадимом Борхоевым, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



На главной площади города члены ДНД «Народные дружины Улан-Удэ» разместили карту административно-территориального устройства нашей Родины и предложили горожанам продемонстрировать знания по географии.



Желающих блеснуть эрудицией и принять участие в интерактивной акции нашлось немало. Горожане – взрослые и дети – отыскивали на карте города, регионы и их столицы и помечали «сердечками». Кто-то – очень оперативно, сразу попадал в «цель», кто-то – сосредоточенно всматривался и «блуждал» по холсту бумаги.

