Путешественники доехали до Таиланда на машине через Улан-Удэ



Пара из Москвы добралась до Таиланда на машине. Их маршрут был проложен через Байкал и Улан-Удэ.



Спустя 2,5 месяца путешествия, Владу Пичугину и Александре Етоновой удалось добраться до места назначения. Правда, границу между Лаосом и Таиландом пара в итоге пересекли без авто, но остальной путь преодолели, как и хотели, за рулём.









Как сообщал «Байкал-Dailу», экспедиция молодых людей стартовала 2 марта. Они хотели с помощью поездки узнать, каково путешествовать по России зимой, как въезжать в Монголию, что значит ехать на своей машине в Китае, что вообще такое Лаос, а также Таиланд.





Жители столицы России проехали российские города, посмотрели различные достопримечательности и побывали на Байкале, в Улан-Удэ. 26 марта они опубликовали на YouTube видеоролик, посвящённый озеру.

Они посетили уникальный водоём с иркутской и с бурятской сторон.





В ролике показаны красивые виды зимнего Байкала, в том числе – с высоты птичьего полёта. Молодые люди катались на коньках, любоваться ледяным покровом озера. На видео также есть кадры, где путешественники советуют, где лучше всего остановиться на Байкале: на турбазе, в гостинице, или частных домах, которые сдают туристам в аренду местные жители. Затем в ходе клипа выясняется, что Саша – уроженка Бурятии.







Следующая серия была посвящена родному городу Саши. Ролик получился семейным и добрым. В ролике показаны всем известные достопримечательности города - театр оперы и балета, голова Ленина на площади Советов. Также, Влад знакомился с родственниками своей второй половинки. Молодые люди гуляли по Арбату и делились своими впечатлениями.



- В начале нашей поездке мы говорили, что будем переезжать с Европейской части в Азию. Нам было интересно, как плавно будет меняться население. Здесь в Улан-Удэ уже чувствуется, что мы почти у цели, - поделилась Александра Етонова.



По словам Влада, ему очень понравились люди в городе. Не смотря, на то, что много людей разных национальностей и религий - все живут дружно.



В конце выпуска ребята были в южной части Бурятии и нашли общие черты с Монголией.



Сейчас пара едет домой, также на машине, но уже другим маршрутом.



- Действительно, ощущаешь, что главное – это не пункт назначения, а сам путь. Мы увидели и испытали много нового и интересного и старались делиться с вами всем этим, - сообщил Влад Пичугин в социальных сетях.

