Улан-удэнцы жалуются на грязь в муниципальных автобусах

На маршруте №3

По бурятскому сегменту соцсетей разошёлся пост, автор которого привлёк внимание к неудовлетворительному состоянию, а точнее чистоте в салонах автобусов МУП «Городские маршруты» на длинном маршруте №3. Эти машины ходят с площади Банзарова в старом центре Улан-Удэ до посёлков Загорск, Восточный и обратно.

«Вот бело-голубой пазик на маршруте №3 с цитатами президента Путина на борту. Пази» бегает по Улан-Удэ уже 3-4 года. И внутрь лучше в светлой одежде не заходить! А то в час пик (и не только) испачкаетесь, будучи прижатым к стенке. Потом не отстираете».

По словам автора, пыль и песок в этом «пазике» везде:

«Как будто салон не убирали с момента поступления этого автобуса средней вместимости в муниципальный автопарк! МУП! Вам почти 200 автобусов за нереальные деньги купили, чтобы вы за ними не ухаживали что ли? Пассажиров совсем не уважаете?»

Подчёркивается, что «табло над водителем с самой площади Банзарова (и по пути обратно с Восточного) упорно всю дорогу показывало: «Следующая остановка «Школа №4».

«Байкал-Daily» проверил. Действительно, пыль и песок в этих пазиках есть: у стёкол, на выдающихся конструкция вроде обогревателя. Однако полы салона чистые. Объективно, в частных маршрутках, которые ездят по этому маршруту, гораздо грязнее. Хотя прислоняться к стенам и окнам в ПАЗах МУП не рекомендуем. Действительно, не отстираете потом одежду.

















Как сообщал «Байкал-Daily», 42 бело-голубых пазика средней вместимости поступили в Улан-Удэ в 2020 году. Они прославились на всю Россию из-за цитат президента России Владимира Путина на бортах. В соцсетях и в СМИ издевались и писали, что глава государства такого никогда не говорил.

В 2022 году в столицу Бурятии поступило 59 больших «Волгабасов» и ещё 65 бело-зелёных автобусов ПАЗ среднего класса. Цитат президента Путина на них уже не было.

В 2023 году МУП «Городские маршруты» получило ещё 14 «Волгабасов», а в 2024 году - 26 микроавтобусов «Газель Next City».