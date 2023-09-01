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В Улан-Удэ поступили 14 новых больших автобусов

В Улан-Удэ поступили 14 новых больших автобусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Это уже вторая партия

В Улан-Удэ поступили ещё 14 больших автобусов «Волгобас». Новые автобусы пока не вышли в рейс - на них оформляют соответствующие документы, сообщили в минтрансе Бурятии.

Это уже вторая партия автобусов. Первая – 124 автобусов (59 «Волгобасов» и 65 ПАЗ) – пришла в прошлом году.

- С 2022 года «Волгобасы» осуществляют перевозку пассажиров в том числе и в отдалённые микрорайоны: Забайкальский, Аэропорт, сотые кварталы и т.д. Они комфортные, эргономика, дизайн совсем уже другой, удобные сиденья. Автобусы низкозольные и оборудованы для маломобильных граждан, мам с колясками. В этом году с момента поступления автобусов мы выполнили регистрационные действия, получили госномера, сейчас проходим процедуру по получению лицензии в транспортной инспекции на осуществление пассажирских перевозок. После завершения всех этих процедур мы будем усиливать наши маршруты, - рассказал и.о. директора МУП «Городские маршруты» Александр Надточин.

«Волгобас» может вместить сразу 111 пассажиров. Он оснащён шестью печками и большим кондиционером. Для подзарядки гаджетов установлены USB-розетки.

- На этом обновление автопарка не заканчивается. Уже по другой программе за счёт специальных казначейских кредитов ожидается очередное поступление нового транспорта. При этом обновим автопарк не только в столице Бурятии, но и в республике. В целом поступит ещё 78 автобусов малого и среднего класса, из них 26 – в Улан-Удэ, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

«Волгабасы» поступили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 2019 года за счёт участия республики в различных федеральных программах автобусный парк Улан-Удэ пополнился 15 трамвайными вагонами и 161 автобусами большой и средней вместимости. В 2020 году были закуплены два автобуса для Муйского района. В 2022 году - 14 автобусов для Кяхты, Северобайкальска и Закаменска.

автобус общественный транспорт

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