В районе Бурятии устанавливают знаки туристской навигации









В Закаменском районе Бурятии установили ещё один знак туристской навигации.- Знаки туристской навигации позволяют жителям и гостям района безошибочно ориентироваться в дороге и посещать места туристских показов. Качественные и информативные туристские знаки представляют информационную помощь и для туристов, поэтому к их изготовлению предъявляются особые требования, которые были соблюдены Комитетом в полном объёме, - сообщили в районной администрации.За последние три года знаками навигации были обозначены шесть туристски-ориентированных объектов, в этом году к ним прибавился ещё один – «Статуя Арьябала». Знак расположен на перекрёстке дорог у Джидинского моста, после согласования с ГИБДД района. Ещё один такой же знак в скором времени будет установлен и на территории села Санага.