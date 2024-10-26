В районе Бурятии устанавливают знаки туристской навигации

Они помогают туристам ориентироваться
В Закаменском районе Бурятии установили ещё один знак туристской навигации.
- Знаки туристской навигации позволяют жителям и гостям района безошибочно ориентироваться в дороге и посещать места туристских показов. Качественные и информативные туристские знаки представляют информационную помощь и для туристов, поэтому к их изготовлению предъявляются особые требования, которые были соблюдены Комитетом в полном объёме, - сообщили в районной администрации.
За последние три года знаками навигации были обозначены шесть туристски-ориентированных объектов, в этом году к ним прибавился ещё один – «Статуя Арьябала». Знак расположен на перекрёстке дорог у Джидинского моста, после согласования с ГИБДД района. Ещё один такой же знак в скором времени будет установлен и на территории села Санага.
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