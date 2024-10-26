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Официантка вагона-ресторана украла телефон у жителя Бурятии

Официантка вагона-ресторана украла телефон у жителя Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина поддалась соблазну обзавестись гаджетом

46-летнюю жительницу Челябинской области подозревают в краже, сообщили в пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Из материалов уголовного дела следует, что женщина, работая официантом в пассажирском поезде сообщением Владивосток - Москва, украла сотовый телефон у 43-летнего жителя Бурятии, который следовал этим же поездом. Мужчина забыл свой смартфон в вагоне-ресторане.

- По словам подозреваемой, ей хотелось приобрести новый телефон, но она не имела такой возможности, поэтому воспользовалась ситуацией, когда за ней никто не следил, и похитила телефон. По возвращении с рейса она вставила свою SIM-карту и начала использовать его в личных целях, - пояснили в пресс-службе.

Женщину задержали, она полностью признала свою вину, раскаялась. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.


кража поезд

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