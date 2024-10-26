В Бурятии сельчане исполнили свою мечту о буддийских барабанах

Жители улуса Шэнэ-Буса Заиграевского района исполнили давнюю мечту: установили хурдэ – буддийские молитвенные барабаны, и сделали ограждение вокруг субургана. Долгожданный проект стал реальностью, благодаря сплочённости и отзывчивости сельчан, сообщает газета «Вперёд».Инициатором дела выступил ТОС «Ургы». В прошлом году на республиканском и районном конкурсах тосовцы выиграли 50 и 40 тысяч рублей соответственно. Деньги было решено пустить на ограждение легендарного субургана, который был построен ещё в 1994 году, как памятник ламе Тугдэн-Ниме Чойдонову. Сегодня здесь уже традиционно проходят обоо.- 90 тысяч – сумма небольшая, поэтому решено было кинуть клич о сборе. Откликнулись не только местные жители, но и уроженцы улуса, давно покинувшие малую родину. Так, дополнительно было собрано ещё порядка 100 тысяч рублей, - отметили в издании «Вперёд».- Мы давно хотели, чтобы возле субургана стояли хурдэ, и я решила купить их в одном из дацанов Улан-Удэ, - рассказывает председатель ТОС «Ургы» Марина Тогмитова. - Однако сумма оказалось слишком велика, и тогда наши ламы Ацагатского дацана сказали, что нет разницы, кто будет делать хурдэ: обычный человек или священнослужитель.Говорят, что если начинаешь делать благое дело, то получается всё легко. Так оно и вышло. Крутящий элемент для буддийского барабана вызвался изготовить мастер токарных работ из Ильки Валерий Иванов, причём безвозмездно. Сварочные работы выполнили сами шэнэ-бусинцы: Игорь Норбоев, Чингис Норбоев, Александр Намсараев, Сокто Доржиев. Красили ограждение дружные женщины села.По кругу деревянных хурдэ вырезана мантра «Ом мани падме хум». Эту работу выполнила сама Марина Тогмитова с помощью трафарета.7 сентября в улус приехали ламы Ацагатского дацана. В каждый из трёх барабанов было заложено более 300 тысяч мантр. В общей сложности – миллион свитков с написанными молитвами.Буддисты считают, что люди, вращающие барабан, могут обрести многочисленные духовные заслуги, а также очиститься от дурной кармы, накопленной в этой и предшествующих жизнях.