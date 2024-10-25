В спортшколе в Бурятии не хватало оборудования

Проверка прокуратуры выявила нарушение законодательства в области физической культуры и спорта в Хоринской детско-юношеской спортивной школе. Здесь проводят обучение по лёгкой атлетике, вольной борьбе и стрельбе из лука.- Вопреки федеральным стандартам спортивной подготовки образовательное учреждение не в полном объёме было оснащено необходимым оборудованием и экипировкой. Отсутствовали плунжеры, кликеры, оперение и хвостовики для стрел, трико и обувь для борьбы, гантели, ленточные эспандеры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Прокуратура внесла директору учреждения внесла представление. По результатам его рассмотрения был закуплен недостающий спортивный инвентарь.