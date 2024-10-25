В Улан-Удэ картина осуждённой стала лучшей в конкурсе «Явление»

В улан-удэнской женской исправительной колонии №7 подвели итоги конкурса православной живописи среди осуждённых «Явление» на тему «Вера в жизни осуждённого».По итогам конкурса лучшей признана картина осуждённой, которая посвящена православному празднику Сретения.- На картине изображена встреча, на которой старец Симеон — Богоприимец берёт на руки младенца Иисуса, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Читают сейчас