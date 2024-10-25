В Улан-Удэ картина осуждённой стала лучшей в конкурсе «Явление»

Она изобразила старца Симеона
В улан-удэнской женской исправительной колонии №7 подвели итоги конкурса православной живописи среди осуждённых «Явление» на тему «Вера в жизни осуждённого».
По итогам конкурса лучшей признана картина осуждённой, которая посвящена православному празднику Сретения.
- На картине изображена встреча, на которой старец Симеон — Богоприимец берёт на руки младенца Иисуса, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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Она изобразила старца Симеона
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