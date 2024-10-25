25 октября

24 октября

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В Улан-Удэ «Тойота Карина» врезалась в бетонный блок и опрокинулась

В Улан-Удэ «Тойота Карина» врезалась в бетонный блок и опрокинулась
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В ДТП пострадал водитель

Ночью на улице Трубачеева в Улан-Удэ в ДТП пострадал 32-летний водитель автомобиля «Тойота Карина».

- В 2.35 часов водитель, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением, совершил наезд на бетонный блок с последующим опрокидыванием автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водителя госпитализировали.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 24 октября в микрорайоне Аэропорт погиб 24-летний водитель, врезавшийся в стелу.


ДТП

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