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Мошенники начали обманывать жителей Бурятии под предлогом замены медполиса

Мошенники начали обманывать жителей Бурятии под предлогом замены медполиса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Людей просят быть бдительными

Жителей Бурятии предупреждают о мошенниках, которые прикидываются сотрудниками страховых компаний, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Аферисты звонят и пытаются убедить людей, что срок их медполиса истёк, и его необходимо заменить. При этом заботливо предлагают установить мобильное приложение на телефон или перейти по ссылке.

Одной из жертв едва не стал подписчик паблика «Аноним 03», но горожанин раскусил аферистов и через соцсети предупредил земляков.

- Мне позвонили по поводу смены страхового медицинского полиса. Предложили получить курьером или в поликлинике. Выбрал в поликлинике. Но для того, чтобы полис пришёл в поликлинику, надо что-то вроде заявки через портал госуслуг сделать, в разделе «Здоровье». И говорят про два смс-сообщения, которые нужно сообщить. Это мошенники, и два смс им нужно для смены пароля, чтобы оформить аккаунт госуслуг на другой номер телефона. Чуть не повёлся, так убедительно говорили... - написал подписчик паблика.

В территориальном фонде Бурятии (ТФОМС) предупреждают, что не нужно переходить по каким-либо ссылкам, не устанавливать сомнительных приложений, не называть смс-кодов.

- Не переходите ни по каким ссылкам и не называйте кодов — с их помощью аферисты получат доступ к вашему устройству и похитят ваши личные данные и сбережения! Будьте бдительны! Не отвечайте на вопросы мошенника, прервите звонок и сообщите об инциденте в свою страховую медицинскую организацию! – предупреждают в ТФОМС.

Здесь также отметили, что на сегодня в России полисы ОМС представлены в трёх вариантах: 
- в бумажном с голограммой, 
- в форме пластиковой карты, 
- в цифровом – в виде штрихкода.

С 1 декабря 2022 года в России действует цифровой полис ОМС, который представлен в виде штрихового кода. Его можно распечатать или сохранить в мобильном телефоне. Независимо от того, какой полис, он действует бессрочно, и менять его не нужно, подчеркнули в ТФОМС.

мошенничество

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