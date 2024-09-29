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В Бурятии рухнуло промышленное производство

В Бурятии рухнуло промышленное производство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За год оно снизилось на 10%

По данным Бурятстата, с августа 2023-го по август 2024-го промышленное производство (ПП) в Бурятии снизилось на 10,5%, зато за месяц, с июля, подросло на 9,1%.

В целом же за восемь месяцев, с января, этот показатель увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Положительная динамика наметилась в сфере добычи полезных ископаемых (12,9%), обрабатывающих производствах (11,9%) и энергетическом секторе (9%) и в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (3,4%).

При этом с начала года в республике возросла добыча угля (на 7,8%) и металлических руд (19,5%), производство продуктов (5,1%), текстильных (7,1%), резиновых, пластмассовых (5,4%) и бумажных изделий и самой бумаги (25,3%), кожи и вещей из неё (81,1%), прочей неметаллической минеральной продукции (0,7%), компьютеров, электронных и оптических изделий и электрооборудования (в 6,4 раза), а также транспортных средств и оборудования (18,6%) и мебели (14,4%).

Кроме того, вверх «пошли» полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (17,7%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (9%) плюс сбор, обработка и утилизация отходов (8,6%).
промышленное производство Бурятстат

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