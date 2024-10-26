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В Бурятии росгвардейцы поздравили с юбилеем отца Героя России

В Бурятии росгвардейцы поздравили с юбилеем отца Героя России
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Они навестили отца Максима Концова

Заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии по военно-политической работе полковник Василий Лосев навестил родителей погибшего при исполнении воинского долга Героя России лейтенанта Максима Концова, чтобы поздравить его отца Андрея Владимировича с 60-летним юбилеем, сообщает пресс-служба ведомства.

- Благодарим Вас за воспитание сына Максима, Героя Российской Федерации – мужественного, смелого, храброго, беззаветно преданного Родине, который искренне любил свою землю. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и высоких достижений! - поздравил полковник Василий Лосев.



В 2023 году в Музее Победы в Москве Андрея Владимировича Концова наградили медалью «Отец солдата».

24 марта 2022 года, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, лейтенант Максим Концов выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение манёвра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил руководить подчинёнными.

Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей. Лейтенант Максим Концов навечно зачислен в списки личного состава отдельного батальона оперативного назначения.

Звезду Героя России вдове Максима Концова вручили в апреле 2022-го.

Росгвардия Герой России

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