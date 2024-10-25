Улан-удэнка тайно оплачивала покупки с помощью чужой карты

Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, совершившей кражу.Установлено, что подсудимая через мессенджеры познакомилась с мужчиной и поддерживала с ним виртуальные отношения. Однажды девушка попросила его оплатить одну её небольшую покупку в интернет-магазине. Тот согласился и отправил ей номер своей карты, а также срок действия карты и код на оборотной стороне. Введя все необходимые данные через свой телефон в интернет-магазине, девушка успешно оплатила покупку.Впоследствии улан-удэнка прекратила переписку с мужчиной.В дальнейшем отношения они не поддерживали, однако девушка решила снова оплатить свои покупки онлайн, используя данные карты потерпевшего. Всего подсудимая потратила 9 021 рубль.Суд учёл полное признание горожанкой своей вины и раскаяние в содеянном, а также полное возмещение причинённого ущерба. Жительнице столице Бурятии было назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком.Приговор вступил в силу.