В Улан-Удэ состоится всероссийский турнир на призы Любови Волосовой

С 13 по 16 ноября в Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 16 лет на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне Любови Волосовой. Турнир проведут в физкультурно-спортивном комплексе.К участию допускаются девушки 2010-2011 годов рождения. Соревнования проведут в весовых категориях: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 и 70 кг (провес не допускается).Жеребьёвка всех весовых категорий состоится 13 ноября с 17:00. 14 ноября с 11:00 начнутся предварительные встречи. В 17:00 пройдут полуфиналы во всех весовых категориях.15 ноября в 11:00 стартуют утешительные поединки, а в 15:00 будет проведено торжественное открытие соревнований. С 16:00 до 18:00 запланировано проведение финалов и награждения победителей.