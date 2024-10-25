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Заповедник на границе трёх стран отпраздновал юбилей

Заповедник на границе трёх стран отпраздновал юбилей
Общество,  Фото:Даурский заповедник
«Даурия» находится на территории России, Китая и Монголии

В Китае прошли праздничные мероприятия, посвящённые 30-летнему юбилею трёхстороннего российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия» (Dauria International Protected Area). В состав DIPA входят три заповедника: государственный природный биосферный заповедник «Даурский» в Забайкалье, строго охраняемая природная территория «Монгол-Дагуур» в Монголии и государственный заповедник «Озеро Хулун» в Китае.

В этом году делегации трёх заповедников собрались в Китае, в городе Алтан-Эмэл, чтобы отметить тридцатилетний юбилей совместной работы. Китайские коллеги организовали насыщенную программу, включавшую торжественное заседание, конференцию и целый ряд экскурсий, позволивших познакомиться с природой, работой и достижениями заповедника «Озеро Хулун».

Центральным мероприятием юбилейной встречи была конференция. Помимо поздравлений, представители трёх заповедников отчитались о результатах многолетней совместной работы в сфере изучения и охраны природы, экологического просвещения населения.

- Сделано за тридцать лет немало: создана и работает система мониторинга экосистем, налажено взаимодействие между странами в деле борьбы с пожарами, стали традиционными международные конкурсы детского творчества на экологические темы, международные летние детские лагеря. Уже в течении многих лет DIPA по праву считается лучшим международным заповедником в пределах Азиатского континента, - сообщили в Даурском заповеднике.

Самой интересной частью конференции стали доклады о научных исследованиях, проводимых каждой из сторон. Даурским заповедником были представлены доклады об охране и состоянии популяции дзерена, об охране и восстановлении популяций глобально угрожаемых видов птиц, мониторинге растительного покрова в связи с климатическими циклами и влиянием человека.

Как отметили в пресс-центр заповедника, в перерывах между заседаниями и во время экскурсий сотрудников заповедников было много возможностей для обмена опытом в неформальном общении.
Забайкальский край Китай Монголия Даурия заповедник юбилей

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