26 октября

25 октября

Популярное

В Национальной библиотеке Бурятии наступит «Ночь искусств»

В Национальной библиотеке Бурятии наступит «Ночь искусств»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Пройдут творческие мастер-классы, лекции и экскурсии

2 ноября в Национальной библиотеке Бурятии пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году традиционное мероприятие приурочено ко Дню народного единства и состоится под девизом «Россия объединяет». Пройдут творческие мастер-классы, лекции и экскурсии.

Так, 2 ноября в 17:00 в зале литературы по культуре и искусству посетители смогут обучиться основам акварельного рисунка. Мастер-класс «Цветы Бурятии» проведёт выпускник магистратуры ВСГИК по классу живописи, руководитель школы «Ренессанс» Антон Поляков.

Также в рамках мероприятия пройдут лекции по истории и психологии. В 17.00 в усадьбе Молчанова Национальной библиотеки пройдёт лекция «Печати и экслибрисы буддийских текстов». Кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Суржана Миягашева расскажет читателям библиотеки о разнообразных печатях и экслибрисах, которые можно встретить на многих буддийских текстах из собраний монгольских рукописей и ксилографов.

— Подобные знаки представляли собой владельческие печати из семейных, личных, а также монастырских библиотек, поэтому они представляют ценный материал для исследования традиционной культуры монгольских народов, — отмечает Суржана Миягашева.

В 18:00 гости библиотеки смогут попасть на «Кофе с психологом». Встречу в усадьбе Молчанова проведёт психолог Павел Хамаев. Специалист научит слушателей лекции управлять стрессом и поможет прийти к эмоциональному благополучию.

Ночь искусств завершится экскурсией по Национальной библиотеке, она стартует в 19:00. У посетителей появится возможность познакомиться с библиотекой поближе, а также заглянуть на обзорную площадку, откуда открывается вид на вечерний Улан-Удэ.

Вход свободный.


Возрастное ограничение: 6+
ночь искусств национальная библиотека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии стали чаще водить детей на кружки и секции
Жители Бурятии стали чаще водить детей на кружки и секции
Общество, 26.10.2024
Популярностью пользуются единоборства, плавание и танцы
В многоквартирном доме в Улан-Удэ устранили «вонючую» проблему
В многоквартирном доме в Улан-Удэ устранили «вонючую» проблему
Общество, 26.10.2024
Ранее в подъезде дома прорвало канализационную трубу
В Национальной библиотеке Бурятии наступит «Ночь искусств»
В Национальной библиотеке Бурятии наступит «Ночь искусств»
Общество, 26.10.2024
Пройдут творческие мастер-классы, лекции и экскурсии
В Бурятии сельчане исполнили свою мечту о буддийских барабанах
В Бурятии сельчане исполнили свою мечту о буддийских барабанах
Общество, 26.10.2024
В каждый из трёх барабанов заложили более 300 тысяч мантр
В Улан-Удэ инвалид с риском для жизни вынужден добираться до магазина
В Улан-Удэ инвалид с риском для жизни вынужден добираться до магазина
Общество, 26.10.2024
По словам общественников, мужчина вынужден выезжать прямо на проезжую часть
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о кашах
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о кашах
Общество, 26.10.2024
Не рекомендуется употреблять в пищу каши быстрого приготовления
В Кунсткамере пройдут Доржиевские чтения «Буддизм и современный мир»
В Кунсткамере пройдут Доржиевские чтения «Буддизм и современный мир»
Общество, 26.10.2024
Конференция «Буддизм и современный мир» посвящена памяти Хамбо Ламы и известного бурятского учёного Агвана Доржиева
В Прибайкальском районе Бурятии хотят построить современный спортивный комплекс
В Прибайкальском районе Бурятии хотят построить современный спортивный комплекс
Общество, 26.10.2024
Сейчас запущен опрос, нужен или нет спорткомплекс в районном центре
В Бурятии суд постановил выдворить гражданина Узбекистана
В Бурятии суд постановил выдворить гражданина Узбекистана
Общество, 26.10.2024
Иностранец нарушил режим пребывания в стране  
В Бурятии выбрали лучших учеников 2024 года
В Бурятии выбрали лучших учеников 2024 года
Общество, 26.10.2024

Гран-при у школьницы из Кяхтинского района

Было – стало: кафе на «Одоне»
Было – стало: кафе на «Одоне»
Общество, 26.10.2024
Когда-то это кафе пользовалось небывалым спросом среди горожан 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^