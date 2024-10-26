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Прогулки по Улан-Удэ. Октябрь 2024

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Успеть пошуршать опавшими листьями!

Субботники, перекопы, стройки. Площадь Советов вновь пуста. Вместо ШРМ-ки — плиточки, пруд и амфитеатр. Самокаты грустят.

О мимоходом увиденном рассказывает фотограф Сергей Тарасенко:

Элеваторские откосы почти готовы, и у подростков новое развлечение — восхождение по плиткам. Такого, конечно, никто не ожидал. А ещё в углубления плиток очень удобно впихивать мусор. Как его будут убирать? Пылесосом?

В моде слоновые формы. Сверхширокие штаны в складку очень сильно до земли. Неужели голые щиколотки и в жару и в мороз — всё?!

Дом градоначальника Титова на улице Каландаришвили, 24 вроде как отреставрировали. Ну как отреставрировали? Веранда с резным входом утрачена. Ну, хотя бы так.

Во дворах рядом с «Солнечной башней» среди пятиэтажек внезапно обнаружен раритетный туалет. А когда-то ведь таких «белых зданий» по городу было полно.

Необычный ритуал Жинсриг, посвященный Великой Дакине Трома Нагмо прошёл в дацане на Бабушкина, 188а. Его провели участники пятимесячного ретрита по практике Чод и монгольские ламы во главе с Одсэр Ринпоче ХV. Мантры Ринпоче и ламы читали с планшетов.

Рядом с дацаном — некогда популярное строение круглой формы, ныне заброшенное и постепенно разваливающееся. «Сопка любви» — кто-нибудь ещё помнит это название? С площадки у заведения открывается панорамный вид на город. Романтика! А теперь за романтикой и видами едут на Лысую гору в дацан Ринпоче Багша. Его отсюда хорошо видно.

Ещё одно популярное место в окрестностях Улан-Удэ — плато Тапхар, называемое также «ставкой Чингисхана» и «космодромом». Недавно на плато появилось новое место поклонения с маленькой ступой и камнем-ваджрой. К концу 2026 года здесь обещают построить эко-тропу со скульптурами Даши Намдакова. Хотя, тут и без скульптур есть на что посмотреть. Но большинство ограничивается лишь фотосессией на «языке». Про «взлётно-посадочную полосу» и сад камней даже и не слышали.

«Город гуннов» в Суже потихоньку расширяется. Но лестницы на башнях убрали.

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