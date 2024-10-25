В Гусиноозёрске отключат свет

5 и 6 ноября в Гусиноозёрске с 10:00 до 18:00 будет сделан перерыв в электроснабжении в связи с ремонтными работами.Как сообщает администрация города, света не будет на следующих объектах электросетевого хозяйства:- Фотоателье, ул. Ленина, 24, 26; ул. Пушкина, 2, 4, 6; Комсомольская, 19,21,23;- Гусиноозёрское подразделение службы судебных приставов, магазины «Маклен», «Марфа Подушкина», парикмахерская «Вдохновение», магазин «Максимум»;- Жилищно-коммунальное хозяйство МУП ЖКХ, Селенгинское МУ РПП «Фармация»;- Аптека № 80, парикмахерская «Золотые ножницы», магазины «Юничел», «Барис», «Вояж», «Мир рукоделия», «Товары для дома», «Союз», «Хозяюшка», «Династия», «Престиж», «Солнышко», «Колобок», «Корона», «Ореол», «Ореон», «Мегафон», «Связной»;- Участок № 1 ЖКХ, участок № 2 ЖКХ;- Аптека «Лара», обувной магазин, «Этюд», «Детский мир», «Снежный барс», «Самоделкин»;- ООО «Евросеть-Ритэйл», магазины «Монарх», «Гамма», парикмахерская «Золушка», продуктовый магазин «Барс»;- МБУ МФГЦ по МПУ, «Синтера», «Отличные наличные».