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В Гусиноозёрске отключат свет

В Гусиноозёрске отключат свет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его не будет 5 и 6 ноября

5 и 6 ноября в Гусиноозёрске с 10:00 до 18:00 будет сделан перерыв в электроснабжении в связи с ремонтными работами.

Как сообщает администрация города, света не будет на следующих объектах электросетевого хозяйства:
- Фотоателье, ул. Ленина, 24, 26; ул. Пушкина, 2, 4, 6; Комсомольская, 19,21,23;
- Гусиноозёрское подразделение службы судебных приставов, магазины «Маклен», «Марфа Подушкина», парикмахерская «Вдохновение», магазин «Максимум»;
- Жилищно-коммунальное хозяйство МУП ЖКХ, Селенгинское МУ РПП «Фармация»;
- Аптека № 80, парикмахерская «Золотые ножницы», магазины «Юничел», «Барис», «Вояж», «Мир рукоделия», «Товары для дома», «Союз», «Хозяюшка», «Династия», «Престиж», «Солнышко», «Колобок», «Корона», «Ореол», «Ореон», «Мегафон», «Связной»;
- Участок № 1 ЖКХ, участок № 2 ЖКХ;
- Аптека «Лара», обувной магазин, «Этюд», «Детский мир», «Снежный барс», «Самоделкин»;
- ООО «Евросеть-Ритэйл», магазины «Монарх», «Гамма», парикмахерская «Золушка», продуктовый магазин «Барс»;
- МБУ МФГЦ по МПУ, «Синтера», «Отличные наличные».
Гусиноозерск Бурятия отключение света

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