Из Улан-Батора до Сингапура запустят прямой авиарейс

Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Монголии Чинбатын Номин провела официальную встречу со вторым министром торговли и промышленности Республики Сингапур Тан Си Ленгом.- В ходе встречи стороны договорились о расширении сотрудничества в области поддержки устойчивого туризма и запуске прямого рейса между Монголией и Сингапуром, что станет важным стимулом для увеличения взаимных поездок граждан и туристического потока между двумя странами, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».Работа по запуску прямого рейса между Монголией и Сингапуром в настоящее время находится на стадии подготовки документов.Кроме этого, на встрече также была достигнута договорённость об изучении опыта развития общественного спорта в Сингапуре, сотрудничестве и взаимной поддержке спортивной деятельности.