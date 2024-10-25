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Из Улан-Батора до Сингапура запустят прямой авиарейс

Из Улан-Батора до Сингапура запустят прямой авиарейс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Страны договорились о сотрудничестве в области туризма

Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Монголии Чинбатын Номин провела официальную встречу со вторым министром торговли и промышленности Республики Сингапур Тан Си Ленгом.

- В ходе встречи стороны договорились о расширении сотрудничества в области поддержки устойчивого туризма и запуске прямого рейса между Монголией и Сингапуром, что станет важным стимулом для увеличения взаимных поездок граждан и туристического потока между двумя странами, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Работа по запуску прямого рейса между Монголией и Сингапуром в настоящее время находится на стадии подготовки документов.

Кроме этого, на встрече также была достигнута договорённость об изучении опыта развития общественного спорта в Сингапуре, сотрудничестве и взаимной поддержке спортивной деятельности.
Монголия Сингапур авиаперевозки

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