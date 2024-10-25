Из Улан-Батора до Сингапура запустят прямой авиарейс

Страны договорились о сотрудничестве в области туризма
Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Монголии Чинбатын Номин провела официальную встречу со вторым министром торговли и промышленности Республики Сингапур Тан Си Ленгом.
- В ходе встречи стороны договорились о расширении сотрудничества в области поддержки устойчивого туризма и запуске прямого рейса между Монголией и Сингапуром, что станет важным стимулом для увеличения взаимных поездок граждан и туристического потока между двумя странами, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Работа по запуску прямого рейса между Монголией и Сингапуром в настоящее время находится на стадии подготовки документов.
Кроме этого, на встрече также была достигнута договорённость об изучении опыта развития общественного спорта в Сингапуре, сотрудничестве и взаимной поддержке спортивной деятельности.
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Страны договорились о сотрудничестве в области туризма
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