Улан-удэнец отсудил 30 тысяч вместо 2 с лишним миллионов за незаконное задержание



Однако в суде производство по делу прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения. Как выяснилось, при задержании у мужчины пропали вещи – их изъяли полицейские.



В итоге служители Фемиды обязали выплатить улан-удэнцу компенсацию в 30 тысяч рублей. В остальных требованиях отказали, поскольку он не представил доказательства причинения ущерба. Это решение уже вступило в законную силу.



Как сообщили в пресс-службе Советского райсуда, полицейский применил к улан-удэнцу грубую физическую силу, угрожал ему и даже нанёс побои. После на приезжего составили протокол по статье 7.5 КоАП РФ («Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней»).