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Улан-удэнец отсудил 30 тысяч вместо 2 с лишним миллионов за незаконное задержание

Улан-удэнец отсудил 30 тысяч вместо 2 с лишним миллионов за незаконное задержание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его обвинили в самовольной добыче полудрагоценных камней

Житель столицы Бурятии потребовал взыскать с сотрудников МВД моральную компенсацию в полтора миллиона рублей и убытки размером в 1 миллион 65 тысяч. Началось всё с того, что мужчина отправился в Окинский район для разработки туристического маршрута. Там его задержал правоохранитель.

Как сообщили в пресс-службе Советского райсуда, полицейский применил к улан-удэнцу грубую физическую силу, угрожал ему и даже нанёс побои. После на приезжего составили протокол по статье 7.5 КоАП РФ («Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней»).
 
Однако в суде производство по делу прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения. Как выяснилось, при задержании у мужчины пропали вещи – их изъяли полицейские.
 
В итоге служители Фемиды обязали выплатить улан-удэнцу компенсацию в 30 тысяч рублей. В остальных требованиях отказали, поскольку он не представил доказательства причинения ущерба. Это решение уже вступило в законную силу.
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