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В Улан-Удэ полсотни швей околевают на работе

В Улан-Удэ полсотни швей околевают на работе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им приходится уже в октябре носить зимнюю обувь

В региональном отделении Народного фронта рассказали о ситуации в цехах местного предприятия по пошиву детской одежды. Температура там чуть выше, чем на улице – 14 градусов.
 
В таких условиях вот уже три года работают более 50 человек. Швеи жалуются на кашель, постоянную простуду и замерзающие при работе пальцы. На работу они надевают всё самое тёплое и уже сейчас, в октябре, ходят в помещении в зимней обуви, сообщили общественники в своём официальном telegram-канале.
 
Тепло к зданию подведено и раньше оно обогревалось. Но в 2021 году бывший собственник решил увеличить плату за тепло вдвое – с 90 до 200 тысяч рублей в месяц. После отказа установил заглушку на трубах с теплом, а на днях и вовсе отрезал от них помещения.
 
Работники уже жаловались в надзорные органы. Сейчас спасаются своими силами – в 2022-ом в здании установили котёл. Но на обогрев всех помещений ресурса не хватает. Активисты обратились в СУ СКР по Бурятии. Они попросили проверить действия организации на предмет самоуправства и злоупотребления полномочиями и вернуть тепло в цеха.
отопление ОНФ

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