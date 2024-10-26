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На льду Байкала вновь проведут лыжный марафон

На льду Байкала вновь проведут лыжный марафон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Стартовала регистрация на лыжную гонку в Бурятии

19 апреля 2025 года в окрестностях села Максимиха Баргузинского района Бурятии пройдёт Байкальский лыжный марафон. Соревнования станут финальной гонкой предстоящего сезона серии «Russialoppet».

В настоящее время открыта регистрация на марафон. Уже зарегистрировались спортсмены из Карелии, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Обычно в соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов из более чем 20 регионов страны, а также из Монголии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии, Эстонии и даже Таиланда.

Стартовый городок и трасса расположены прямо на льду акватории Баргузинского залива на Байкале. Маршрут марафона состоит из десяти кругов по 5 км без набора высоты.

- Особенностью Байкальского марафона является очень скоростной ход. Дело в том, что в апреле верхний слой байкальского льда начинает подтаивать и образовывать крупные кристаллы. Такой лёд местные лыжники называют «шах». По нему можно катиться со скоростью почти 30 километров в час и здорово отрабатывать технику конькового хода: как лыжу поставишь, так она и едет, - сообщает центр спортивной подготовки РБ.

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Бурятия марафон лыжный спорт лыжная гонка

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