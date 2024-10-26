На льду Байкала вновь проведут лыжный марафон

19 апреля 2025 года в окрестностях села Максимиха Баргузинского района Бурятии пройдёт Байкальский лыжный марафон. Соревнования станут финальной гонкой предстоящего сезона серии «Russialoppet».В настоящее время открыта регистрация на марафон. Уже зарегистрировались спортсмены из Карелии, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Обычно в соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов из более чем 20 регионов страны, а также из Монголии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии, Эстонии и даже Таиланда.Стартовый городок и трасса расположены прямо на льду акватории Баргузинского залива на Байкале. Маршрут марафона состоит из десяти кругов по 5 км без набора высоты.- Особенностью Байкальского марафона является очень скоростной ход. Дело в том, что в апреле верхний слой байкальского льда начинает подтаивать и образовывать крупные кристаллы. Такой лёд местные лыжники называют «шах». По нему можно катиться со скоростью почти 30 километров в час и здорово отрабатывать технику конькового хода: как лыжу поставишь, так она и едет, - сообщает центр спортивной подготовки РБ.