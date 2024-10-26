На льду Байкала вновь проведут лыжный марафон

19 апреля 2025 года в окрестностях села Максимиха Баргузинского района Бурятии пройдёт Байкальский лыжный марафон. Соревнования станут финальной гонкой предстоящего сезона серии «Russialoppet».
В настоящее время открыта регистрация на марафон. Уже зарегистрировались спортсмены из Карелии, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Обычно в соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов из более чем 20 регионов страны, а также из Монголии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии, Эстонии и даже Таиланда.
Стартовый городок и трасса расположены прямо на льду акватории Баргузинского залива на Байкале. Маршрут марафона состоит из десяти кругов по 5 км без набора высоты.
- Особенностью Байкальского марафона является очень скоростной ход. Дело в том, что в апреле верхний слой байкальского льда начинает подтаивать и образовывать крупные кристаллы. Такой лёд местные лыжники называют «шах». По нему можно катиться со скоростью почти 30 километров в час и здорово отрабатывать технику конькового хода: как лыжу поставишь, так она и едет, - сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Возрастное ограничение: 0+.