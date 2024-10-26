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В Иркутской области экс-сотрудницу соцзащиты осудили за мошенничество

В Иркутской области экс-сотрудницу соцзащиты осудили за мошенничество
Происшествия, 
Суд назначил ей штраф

В Иркутской области предстала перед судом 39-летняя бывшая сотрудница управления социальной защиты населения по Слюдянскому району. Её признали виновной в семи эпизодах мошенничества.

Суд установил, что в конце 2021 года 39-летняя сотрудница требовала от людей, которые обращались за получением выплат на предпринимательскую деятельность по социальным контрактам, платить ей от 50 до 80 тысяч рублей. При этом она заявляла, что «отчисления» - это обязательная часть получения соцконтракта.

- Денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб гражданам и бюджету Иркутской области, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

мошенничество

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