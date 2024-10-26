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Десантно-штурмовую бригаду из Улан-Удэ наградили орденом Жукова

Десантно-штурмовую бригаду из Улан-Удэ наградили орденом Жукова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Указ подписал Владимир Путин

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе специальной военной операции. наградить орденом Жукова 11 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Суворова бригаду», – сказано в указе президента России.

Путин подписал его ещё 18 сентября 2024 года.

11 ОГДШБр дислоцируется в Сосновом Бору недалеко от столицы Бурятии. Жилой посёлок входит в муниципальное образование «город Улан-Удэ».

Бригада создана в 1968 году в Читинской области. В 1977 перешла на форму воздушно-десантных войск. В 1992 году передислоцирована в Улан-Удэ. В 2023 году 11 ОГДШБр награждена орденом Суворова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2024 года на базе бригады отметили 94-ю годовщину образования воздушно-десантных войск.

Путин ВДВ СВО награда Сосновый Бор

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