В Улан-Удэ соорудили новую ливнёвку

В Октябрьском районе столицы Бурятии прошла успешная приёмка новой ливневой канализации. Работы по строительству ливнёвки завершились на улице Краснофлотская, 24.- В ходе работ были учтены все современные требования и стандарты, что позволит минимизировать риск затоплений во время сильных осадков и сохранить чистоту нашей окружающей среды. Вода будет проходить семиступенчатую фильтрацию и попадать в городскую канализацию уже очищенной, - отметили в администрации района.Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщали, что в городе наблюдается недостаток ливневых канализаций. Всего в столице республики на 525 км дорог приходится 39 км ливнёвок.