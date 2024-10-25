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В Улан-Удэ соорудили новую ливнёвку

В Улан-Удэ соорудили новую ливнёвку
Общество,  Фото:администрация Октябрьского района
Она находится в Октябрьском районе

В Октябрьском районе столицы Бурятии прошла успешная приёмка новой ливневой канализации. Работы по строительству ливнёвки завершились на улице Краснофлотская, 24.

- В ходе работ были учтены все современные требования и стандарты, что позволит минимизировать риск затоплений во время сильных осадков и сохранить чистоту нашей окружающей среды. Вода будет проходить семиступенчатую фильтрацию и попадать в городскую канализацию уже очищенной, - отметили в администрации района.

Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщали, что в городе наблюдается недостаток ливневых канализаций. Всего в столице республики на 525 км дорог приходится 39 км ливнёвок.
Улан-Удэ ливневая канализация

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