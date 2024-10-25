Двое улан-удэнцев перевели мошенникам по полмиллиона

Жители Бурятии не оставляют попыток заработать на инвестировании, теряют собственные деньги и оформляют кредиты, сообщает пресс-служба республиканского МВД.Так, жертвой мошенников стал 46-летний улан-удэнец, который в июне этого года, увидев в мобильной игре рекламу о дополнительном заработке на инвестициях, решил подзаработать.Мужчина оставил в сервисе свой номер телефона, а затем ему поступил звонок. Мужчина, представившийся лжеконсультантом банка по части инвестиционной деятельности, рассказал о сути проекта и способах заработка.С середины июня по начало июля потерпевший по указанию псевдоспециалиста перевёл на «инвестиционный счёт» порядка 530 тысяч рублей, большую часть из которых оформил в кредит. Лишь 93,5 тысячи рублей были его собственными накоплениями.В августе, когда аферист перестал отвечать на звонки, горожанин рассказал о случившемся супруге, которая поняла - муж подвергся обману мошенников. Только 24 октября мужчина обратился с заявлением в полицию.В подобную мошенническую схему оказался втянут и 36-летний житель столицы Бурятии. Общение с интернет-преступниками завязалось у него в июле. Улан-удэнец сначала перевёл злоумышленникам более 10 тысяч рублей «стартовых» средств, потом ещё несколько сумм, в том числе с оформленной в кредит карты. Также по указанию мошенников он предпринял меры для поиска «доверенных лиц». К тому времени на его инвестиционном счёте якобы уже находилось 2 тысячи долларов, малую сумму — около 1,5 тысяч рублей — ему удалось «вывести».«Доверенными лицами» потерпевшего стали знакомые. По просьбе улан-удэнца один из них для «закрытия позиции» перечислил с кредитной карты по указанным реквизитам 245 тысяч рублей. Другой, узнав о ситуации, для помощи в «выводе прибыли» перевёл с кредитки 85 тысяч рублей. Поддержать улан-удэнца попыталась и приятельница, которая для этой цели оформила онлайн-займ в размере 122 тысяч рублей.Когда интернет-преступники снова попросили найти «доверенное лицо» - на это раз индивидуального предпринимателя - либо взять кредит на 800 тысяч рублей, потерпевший понял, что попался на обманные уловки. Общий причинённый ему ущерб составил около 650 тысяч рублей.