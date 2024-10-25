25 октября

24 октября

Популярное

В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания

В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Принимать пищу желательно в одно и то же время

Управление Роспотребнадзора по Бурятии рассказал о главных принципах здорового питания.

- Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Соотношение белков, жиров и углеводов – 1:1:4. Чтобы организм получал все необходимые вещества, продукты на столе должны быть из разных групп: мясо, рыба, яйца, молочные и кисломолочные, крупы, орехи, семена, бобовые. А также овощи, фрукты, ягоды, зелень – не менее 400 г в день, - отметили в управлении.

Энергетическая ценность рациона питания должна быть равна энергозатратам организма. То есть суточный рацион должен содержать столько калорий, сколько организм сможет за эти сутки потратить. В противном случае человек либо худеет, либо толстеет. Более распространённый случай – именно набор веса, что приводит к развитию различных заболеваний.

Необходимо следить за потреблением соли и сахара (в том числе добавленного). Рекомендованные нормы: в сутки количество соли в рационе не должно превышать 5–6 г, сахара – 50 г.

- Нужно соблюдать режим питания. Принимать пищу желательно в одно и то же время. Для здоровых людей рекомендуется три полноценных приёма пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса. Между едой не должно быть интервала более 4 часов. Не стоит есть позже, чем за 1,5 часа до сна, - рассказали здесь.

По поводу питьевого режима. Дневная норма количества воды, поступающей с пищей и питьём, в среднем должна составлять 1,5–2 л в сутки на человека. Этот объём может быть увеличен при высокой температуре окружающей среды, при интенсивных физических нагрузках. Отдавать предпочтение стоит чистой питьевой воде. Сладкие газированные напитки, холодные чаи, пакетированные соки и энергетики лучше исключить.

Роспотребнадзор Здоровый образ жизни

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ полсотни швей околевают на работе
В Улан-Удэ полсотни швей околевают на работе
Общество, 25.10.2024
Им приходится уже в октябре носить зимнюю обувь
В Улан-Удэ возьмут на баланс каждое дерево и кустарник
В Улан-Удэ возьмут на баланс каждое дерево и кустарник
Общество, 25.10.2024

Планы озеленения создадут для всех улиц

Бурятию включили в число лучших направлений для этнотуризма
Бурятию включили в число лучших направлений для этнотуризма
Общество, 25.10.2024
Её назвали одним из самых самобытных регионов России
В Улан-Удэ удивились мытью на площади Советов
В Улан-Удэ удивились мытью на площади Советов
Общество, 25.10.2024
Несколько людей в спецодежде старательно мыли тротуарную плитку
Бурятию захватывает мода на супердорогой дубайский шоколад
Бурятию захватывает мода на супердорогой дубайский шоколад
Общество, 25.10.2024
За хайповым лакомством даже предлагают занимать очереди
В Улан-Удэ осуждённые похвастали кулинарными способностями
В Улан-Удэ осуждённые похвастали кулинарными способностями
Общество, 25.10.2024
В исправительном учреждении прошёл кулинарный поединок
В Бурятии готовятся к зимним сельским играм
В Бурятии готовятся к зимним сельским играм
Общество, 25.10.2024
Спортивные состязания пройдут в Джидинском районе
В Бурятии завершат капремонт 20-километрового участка автодороги «Байкал»
В Бурятии завершат капремонт 20-километрового участка автодороги «Байкал»
Общество, 25.10.2024
Федеральные дорожники приняли участие в торжественном собрании, приуроченном к празднованию Дня работников дорожного хозяйства
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 25.10.2024
Воздух прогреется до +9 градусов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^