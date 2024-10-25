В Улан-Удэ история с камерой в женском туалете приняла очень неожиданный оборот

Накануне в соцсетях появилось фото, сделанное в женском туалете Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права. Там установили камеру видеонаблюдения. Её заметили сами учащиеся.
Средство слежения расположилось прямо над кабинками, где студентки справляют естественную нужду. Участники местного паблика «Аноним 03» во «ВКонтакте», в котором и выложили снимок, назвали это незаконным и расценили как вторжение в частную жизнь.
Камерой заинтересовались в правоохранительных органах. Впрочем, как выяснилось, это всего лишь муляж. Сообщение о том, что его обнаружили в уборной, поступило 23 октября в дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ.
- Материал зарегистрирован, проводится проверка, после которой будет принято правовое решение, – рассказали ранее «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Однако в итоге эта история приняла неожиданный оборот. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права Александра Францева подтвердила, что речь идёт о муляже и заявила: установили его сами студенты. Руководство учебного заведения после этого само обратилось в полицию.
- Администрация техникума не ставила и не планировала ставить камеру в женском туалете. Заявление в полицию подали сразу, как только обнаружили муляж. Составлен протокол, – отметила Александра Францева.
Пока в инциденте разбираются полицейские, в учебном заведении принимают все необходимые меры по усилению воспитательной работы с обучающимися и проведению профилактических бесед по происшествиям такого рода.