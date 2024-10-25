В Улан-Удэ история с камерой в женском туалете приняла очень неожиданный оборот



Пока в инциденте разбираются полицейские, в учебном заведении принимают все необходимые меры по усилению воспитательной работы с обучающимися и проведению профилактических бесед по происшествиям такого рода.

- Администрация техникума не ставила и не планировала ставить камеру в женском туалете. Заявление в полицию подали сразу, как только обнаружили муляж. Составлен протокол, – отметила Александра Францева.