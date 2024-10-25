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В Улан-Удэ установили поджигателя «Жигулей»

В Улан-Удэ установили поджигателя «Жигулей»
Происшествия,  Фото:"Весь Улан-Удэ"
Составлен административный протокол

В Улан-Удэ на мужчину, который поджёг автомобиль на парковке предприятия, составили административный протокол. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ вечером в прошлую пятницу, 18 октября, на сходке дрифтеров сожгли автомобиль на парковке авиазавода. В паблике «Весь Улан-Удэ» отмечалось, что дрифтеры принесли в жертву «Жигули», «чтобы задобрить богов скорости и обеспечить безопасность на трассе». 

На место выезжали полиция и пожарные. Полицейскими устанавливались организатор и участники произошедшего.

- Трое подозреваемых задержаны и допрошены. В отношении лица, которое поджигало автомобиль, составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство – прим. ред.), - прокомментировали сегодня в МВД по республике.

Хулигану грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.  
Поджог мелкое хулиганство

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