В Улан-Удэ установили поджигателя «Жигулей»

В Улан-Удэ на мужчину, который поджёг автомобиль на парковке предприятия, составили административный протокол. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ вечером в прошлую пятницу, 18 октября, на сходке дрифтеров сожгли автомобиль на парковке авиазавода. В паблике «Весь Улан-Удэ» отмечалось, что дрифтеры принесли в жертву «Жигули», «чтобы задобрить богов скорости и обеспечить безопасность на трассе».
На место выезжали полиция и пожарные. Полицейскими устанавливались организатор и участники произошедшего.
- Трое подозреваемых задержаны и допрошены. В отношении лица, которое поджигало автомобиль, составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство – прим. ред.), - прокомментировали сегодня в МВД по республике.
Хулигану грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.