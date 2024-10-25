Нетрезвый житель Забайкалья поджёг вахтовый автобус с людьми внутри

В Забайкальском крае суд отправил в СИЗО жителя Могочи, обвиняемого в покушении на убийство двух человек с особой жестокостью. По данным следствия, он закинул зажигательную смесь в салон вахтового автобуса.Всё произошло 18 октября на перегоне Пеньковая – Артеушка Забайкальской железной дороги. Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поджёг канистру с бензином бросил в салон вахтового автобуса. Двое находившихся там мужчин смогли выбраться, но получили сильные ожоги. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.- С учётом позиции прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до декабря 2024 года, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.