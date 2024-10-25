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Нетрезвый житель Забайкалья поджёг вахтовый автобус с людьми внутри

Нетрезвый житель Забайкалья поджёг вахтовый автобус с людьми внутри
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Двое потерпевших получили сильные ожоги

В Забайкальском крае суд отправил в СИЗО жителя Могочи, обвиняемого в покушении на убийство двух человек с особой жестокостью. По данным следствия, он закинул зажигательную смесь в салон вахтового автобуса.

Всё произошло 18 октября на перегоне Пеньковая – Артеушка Забайкальской железной дороги. Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поджёг канистру с бензином бросил в салон вахтового автобуса. Двое находившихся там мужчин смогли выбраться, но получили сильные ожоги. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

- С учётом позиции прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до декабря 2024 года, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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