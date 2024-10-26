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В Иркутской области на пожаре погиб мужчина

В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Огонь тушили 12 пожарных

В селе Урик в Иркутском районе Иркутской области на пожаре погиб 35-летний мужчина.


Очаг был в пристрое 4-квартирного дома. На 20 квадратах пламя ликвидировали 12 пожарных и 4 единицы техники.

Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Иркутская область пожар смерть

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