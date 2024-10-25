25 октября

24 октября

Популярное

В Улан-Удэ проведут турниры по каратэ и футзалу

В Улан-Удэ проведут турниры по каратэ и футзалу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования состоятся в зданиях вузов города

27 октября в столице Бурятии состоятся первенство и чемпионат города Улан-Удэ по каратэ (возрастное ограничение: 6+). Соревнования проведут в доме спорта Бурятского госуниверситета.

А в спортивном зале ВСГУТУ 3 ноября пройдёт турнир по футболу среди детских команд «Памяти детских тренеров» (возрастное ограничение: 0+). Играть будут команды 2017-2018 годов рождения.

Турнир по футзалу проведут по упрощённым правилам. Все игроки получат одинаковое количество игрового времени и награды.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ спорт футбол каратэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определили лучших футболисток
В Бурятии определили лучших футболисток
Общество, 25.10.2024
Подведены результаты первенства региона
В Гусиноозёрске отключат свет
В Гусиноозёрске отключат свет
Общество, 25.10.2024
Его не будет 5 и 6 ноября
Заповедник на границе трёх стран отпраздновал юбилей
Заповедник на границе трёх стран отпраздновал юбилей
Общество, 25.10.2024
«Даурия» находится на территории России, Китая и Монголии
В селе Бурятии ввели в эксплуатацию более 8 километров дорог
В селе Бурятии ввели в эксплуатацию более 8 километров дорог
Общество, 25.10.2024
Торжественное открытие состоялось в Выдрино
Мэру Улан-Удэ вручили награду за победу города в конкурсе в сфере развития бурятского языка
Мэру Улан-Удэ вручили награду за победу города в конкурсе в сфере развития бурятского языка
Общество, 25.10.2024
Наградили лауреатов конкурса на соискание премии главы республики
В Агинском округе завершился конкурс имени Кима Базарсадаева
В Агинском округе завершился конкурс имени Кима Базарсадаева
Общество, 25.10.2024
Победителей чествовали в двух возрастных категориях
В Улан-Удэ соорудили новую ливнёвку
В Улан-Удэ соорудили новую ливнёвку
Общество, 25.10.2024
Она находится в Октябрьском районе
В центре Улан- Удэ создадут две перехватывающие парковки
В центре Улан- Удэ создадут две перехватывающие парковки
Общество, 25.10.2024
Обновлённый центр города отдадут пешеходам
Из Улан-Батора до Сингапура запустят прямой авиарейс
Из Улан-Батора до Сингапура запустят прямой авиарейс
Общество, 25.10.2024
Страны договорились о сотрудничестве в области туризма
В Бурятии открыли первый в республике класс ЮИД
В Бурятии открыли первый в республике класс ЮИД
Общество, 25.10.2024
Он появился в одной из школ Улан-Удэ
В библиотеке Улан-Удэ выяснили, понимают ли горожане бурятский язык
В библиотеке Улан-Удэ выяснили, понимают ли горожане бурятский язык
Общество, 25.10.2024
По результатам выяснилось, что в основном читатели справляются с базовыми вопросами о языке
Жительница Бурятии отпраздновала 90-летие
Жительница Бурятии отпраздновала 90-летие
Общество, 25.10.2024
У Екатерины Николаевны Поповой трое детей, восемь внуков и 17 правнуков
На «Ночь искусств» в Улан-Удэ позвали таролога и нумеролога
На «Ночь искусств» в Улан-Удэ позвали таролога и нумеролога
Общество, 25.10.2024
Они будут делать горожанам предсказания в отдельном кабинете

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^