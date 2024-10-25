В Улан-Удэ проведут турниры по каратэ и футзалу

Соревнования состоятся в зданиях вузов города
27 октября в столице Бурятии состоятся первенство и чемпионат города Улан-Удэ по каратэ (возрастное ограничение: 6+
). Соревнования проведут в доме спорта Бурятского госуниверситета.
А в спортивном зале ВСГУТУ 3 ноября пройдёт турнир по футболу среди детских команд «Памяти детских тренеров» (возрастное ограничение: 0+
). Играть будут команды 2017-2018 годов рождения.
Турнир по футзалу проведут по упрощённым правилам. Все игроки получат одинаковое количество игрового времени и награды.
Возрастное ограничение: 6+.
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