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Бурятию ждут ветреные выходные

Бурятию ждут ветреные выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Временами порывы достигнут 18 м/с

Грядущие выходные в Бурятии будут ветреными, кое-где ожидается снег. В ночные часы местами похолодает до -21, а днём по югу региона столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 26 октября, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северной половине местами снег. Ветер восточный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит -6, -11, местами опустится до -21 градуса, по Прибайкалью от 0 до -5. Днём потеплеет до +9 градусов, местами 0, -5, по южной половине до +14.

В воскресенье, 27 октября, по южной половине республики без осадков, по северной - местами небольшой снег, по трассе БАМ умеренные снегопады. Температура ночью -4, -9, местами -13, -18, по Прибайкалью -3, 2. Днём температура воздуха составит +3, +8 градусов, местами 0, -5, по южной половине 8-13 градусов тепла. Ветер восточный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с.

В понедельник, 28 октября, в регионе местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Температура ночью -3, -8, местами -13, -18, по Прибайкалью и южной половине -2, +3 градуса. Днём воздух прогреется до +8 градусов, местами температура воздуха составит 0, -5, по южной половине 8-13 градусов выше ноля. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с.
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