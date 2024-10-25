Бурятию ждут ветреные выходные

Грядущие выходные в Бурятии будут ветреными, кое-где ожидается снег. В ночные часы местами похолодает до -21, а днём по югу региона столбики термометров поднимутся до +14 градусов.По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 26 октября, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северной половине местами снег. Ветер восточный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит -6, -11, местами опустится до -21 градуса, по Прибайкалью от 0 до -5. Днём потеплеет до +9 градусов, местами 0, -5, по южной половине до +14.В воскресенье, 27 октября, по южной половине республики без осадков, по северной - местами небольшой снег, по трассе БАМ умеренные снегопады. Температура ночью -4, -9, местами -13, -18, по Прибайкалью -3, 2. Днём температура воздуха составит +3, +8 градусов, местами 0, -5, по южной половине 8-13 градусов тепла. Ветер восточный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с.В понедельник, 28 октября, в регионе местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Температура ночью -3, -8, местами -13, -18, по Прибайкалью и южной половине -2, +3 градуса. Днём воздух прогреется до +8 градусов, местами температура воздуха составит 0, -5, по южной половине 8-13 градусов выше ноля. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с.