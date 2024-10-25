В Улан-Удэ пенсионерке удалили жуткую опухоль



В республиканском патологоанатомическом бюро рассказали об 69-летней пациентке, которая недавно перенесла серьёзную операцию. Ей удалили опухоль молочной железы, появившуюся на фоне рака груди.



Новообразование было огромным. Известно, что сама пенсионерка живёт не где-нибудь в отдалённом районе, где доступ к квалифицированной медицинской помощи ограничен, а в Улан-Удэ. К врачам женщина обратилась на очень поздних сроках.



Специалисты в очередной раз напомнили о необходимости регулярной диспансеризации, самообследования и прохождении УЗИ молочной железы и маммографии, чтобы вовремя выявить патологию и начать лечение.