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В Улан-Удэ пенсионерке удалили жуткую опухоль

В Улан-Удэ пенсионерке удалили жуткую опухоль
Общество,  Фото:патологоанатомическое бюро
Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью

В республиканском патологоанатомическом бюро рассказали об 69-летней пациентке, которая недавно перенесла серьёзную операцию. Ей удалили опухоль молочной железы, появившуюся на фоне рака груди.

Новообразование было огромным. Известно, что сама пенсионерка живёт не где-нибудь в отдалённом районе, где доступ к квалифицированной медицинской помощи ограничен, а в Улан-Удэ. К врачам женщина обратилась на очень поздних сроках.

Специалисты в очередной раз напомнили о необходимости регулярной диспансеризации, самообследования и прохождении УЗИ молочной железы и маммографии, чтобы вовремя выявить патологию и начать лечение. 
онкология болезнь медицина

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