В Улан-Удэ пенсионерке удалили жуткую опухоль

Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью
В республиканском патологоанатомическом бюро рассказали об 69-летней пациентке, которая недавно перенесла серьёзную операцию. Ей удалили опухоль молочной железы, появившуюся на фоне рака груди.
Новообразование было огромным. Известно, что сама пенсионерка живёт не где-нибудь в отдалённом районе, где доступ к квалифицированной медицинской помощи ограничен, а в Улан-Удэ. К врачам женщина обратилась на очень поздних сроках.
Специалисты в очередной раз напомнили о необходимости регулярной диспансеризации, самообследования и прохождении УЗИ молочной железы и маммографии, чтобы вовремя выявить патологию и начать лечение.
Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью
Борис Ивахинов работал в органах прокуратуры Бурятии с 2006 года
Принимать пищу желательно в одно и то же время
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия соревнований
Им приходится уже в октябре носить зимнюю обувь
Планы озеленения создадут для всех улиц
В дело вмешалась прокуратура
У академии интересный проект
Её назвали одним из самых самобытных регионов России
Несколько людей в спецодежде старательно мыли тротуарную плитку
Здесь уложат фрезерат
За хайповым лакомством даже предлагают занимать очереди
Она проходит в Совете Федерации
В исправительном учреждении прошёл кулинарный поединок