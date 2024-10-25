В центре Улан- Удэ создадут две перехватывающие парковки

В Бурятии проект комплексного развития центра Улан-Удэ предполагает не только создание новой инфраструктуры, но и улучшение транспортной обстановки в городе. При подготовке проекта специалисты уделили особое внимание разгрузке улиц от автомобилей. Для этого в обновлённом центре планируют организовать перехватывающие парковки. Это позволит оставлять автомобиль на расстоянии нескольких километров от места назначения и продолжить оставшийся путь на общественном транспорте.— Если кому-то необходимо оставить свой автомобиль на целый день, то проще поставить на перехватывающий паркинг. Сесть на короткий маршрут и доехать к примеру, до своей работы. При этом вы не будете переживать, что перегородили кому-то дорогу, – прокомментировал Зaнa Tyмypoв, начальник управления комплексного развития территорий.Он сообщил, что в обновлённом центре города приоритет будет отдан пешеходам, а дорожная сеть не рассчитана на длительное пребывание автомобилей. Поэтому решено сделать акцент на развитии общественного транспорта и создании перехватывающих парковок. Планируется организовать две такие парковки в восточной и западной частях города рядом с центром.Напомним, проект комплексного развития территорий направлен на обновление старой застройки в центральной части Улан-Удэ. Он является частью мастер-плана развития столицы Бурятии.