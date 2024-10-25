В селе Бурятии ввели в эксплуатацию более 8 километров дорог

Масштабные дорожные работы в селе Выдрино завершены: здесь обновили сразу пять улиц. Общая стоимость работ составила более 291 млн рублей. Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии поздравил местных жителей со знаменательным событием.- Село Выдрино находится в привлекательной туристической зоне: Байкал, Теплые озера, Мамай, поэтому уверен, что теперь с новыми качественными дорогами село получит новый импульс к развитию и дальнейшему преображению, - отметил министр транспорта РБ Александр Гоге.Дороги в селе не ремонтировали с советских времён. Теперь улицы Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая и Рабочая кардинально преобразились, а вместе с ними поменялся и внешний облик села. Улицы ведут к больнице, местной администрации, школе, детскому саду. Верхняя Набережная обеспечивает подъезд к селу. Ремонт стартовал в 2023-м году, и всё это время местные жители наблюдали за ходом работ.- Если мы раньше выбирались с центра посёлка до федеральной трассы долгие 20-30 минут, а сейчас мы едем 5-8 минут, - отметила Ирина Прокудина, местная жительница.В процессе капитального ремонта подрядная организация выполнила работы по устройству земляного полотна, асфальтобетонного покрытия, примыканий и съездов, водопропускных труб. Для безопасности всех участников движения установили барьерное ограждение, устроили тротуары, искусственные дорожные неровности, нанесли разметку, установили знаки, для комфортного ожидания автобуса установили автопавильон. Кроме того, вдоль дороги методом гидропосева устроили зелёную зону.- В общей сложности в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году отремонтируют 12 участков дорог, общей протяжённостью 31 км. Общая стоимость работ составляет 571,1 млн рублей, в том числе 48,8 млн рублей софинансируется из республиканского бюджета, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта РБ.