Улан-Удэ получил 59 больших автобусов

По словам главы Бурятии, уровень сервиса и конкуренции в сфере городского транспорта значительно вырастет



АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило в Улан-Удэ завершающую партию из 12 автобусов большого класса «Волгабас 5270». Всего МУП «Городские маршруты» получило 59 таких автобусов.



«Волгабас» рассчитан на 111 пассажиров, из них 28 мест сидячие. Автобус оснащён всем современным оборудованием, чтобы обеспечить пассажирам максимально комфортную поездку. В салоне присутствуют кондиционеры, зарядные USB-порты, информационное табло, речевой информатор, система наблюдения из восьми видеокамер внутри салона, салонные обогреватели, а также кнопки оповещения водителя. Имеется откидная аппарель для комфортной посадки пассажиров на инвалидных колясках.



Средства на закупку отечественной техники были предоставлены ВЭБ.РФ. Программа обновления пассажирской техники в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и субсидий Минтранса России. Программа обеспечивает равный доступ регионов к обновлению техники на льготных условиях, пояснили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Проблема общественного транспорта стоит остро в Улан-Удэ, и мы поступательно ее решаем: закуплены новые трамваи. И вот сейчас очередная закупка новых современных автобусов. Всё это позволит сделать комфортными и безопасными поездки по городу. Республика уже выделила муниципалитету субсидии на повышение зарплат водителям и увеличение расходов по обслуживанию автобусов. Мы рассчитываем, что развитие муниципального перевозчика повысит конкуренцию в сфере городского транспорта и значительно повысит уровень сервиса, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Модернизация общественного транспорта дает ощутимые социальные эффекты. Так, благодаря поставкам по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» почти 3 млн людей с ограниченными возможностями в 19 регионах страны смогут пользоваться городским транспортом, оборудованным для маломобильных пассажиров. При этом механизм льготного лизинга способствует оперативному обновлению парков. А серийный заказ обеспечивает комфортную стоимость городского транспорта для наших клиентов, - отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.



- Перед нами стоит большая задача сделать города на Дальнем Востоке комфортными для проживания. Существенную роль в преобразовании городской среды в Улан-Удэ и улучшении условий жизни самих горожан играет вопрос качества работы общественного транспорта. Теперь на улицах города можно увидеть современный, красивый и удобный пассажирский транспорт, - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.



Справка:



ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100% акций компании находится в федеральной собственности.



ВЭБ.РФ – государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в достижении национальных целей и реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, модернизации инфраструктуры, несырьевого экспорта и городских агломераций.

