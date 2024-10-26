В Забайкалье таможенники обнаружили у гражданина КНР нефрит и клыки волка



Нефрит и клыки он купил на рынке в посёлке Забайкальск и планировал продать на родине в собственном сувенирном магазине.









У гражданина КНР, который выезжал на автобусе из России через пункт пропуска МАПП Забайкальск, читинские таможенники обнаружили 25 клыков волка и двухкилограммовый нефрит.- Сотрудники таможни заметили, что гражданин КНР волнуется, путается в ответах на вопросы. После назначенного личного досмотра гражданин КНР добровольно достал из-под одежды темно-зелёный минерал с рукописными иероглифами и цифрами на поверхности. Кроме того в кроссовках иностранца таможенники под стельками обнаружили 25 клыков животного, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.Проведённая экспертиза подтвердила, что минеральный камень, который прятал иностранец, – нефрит весом 2,2 кг. Клыки животного были идентифицированы как клыки волка.Читинская таможня по факту перемещения незадекларированных товаров в отношении гражданина КНР возбудила дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или вывоз товаров».