26 октября

25 октября

Популярное

В Забайкалье таможенники обнаружили у гражданина КНР нефрит и клыки волка

В Забайкалье таможенники обнаружили у гражданина КНР нефрит и клыки волка
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Клыки он спрятал под стельками 

У гражданина КНР, который выезжал на автобусе из России через пункт пропуска МАПП Забайкальск, читинские таможенники обнаружили 25 клыков волка и двухкилограммовый нефрит.

- Сотрудники таможни заметили, что гражданин КНР волнуется, путается в ответах на вопросы. После назначенного личного досмотра гражданин КНР добровольно достал из-под одежды темно-зелёный минерал с рукописными иероглифами и цифрами на поверхности. Кроме того в кроссовках иностранца таможенники под стельками обнаружили 25 клыков животного, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Нефрит и клыки он купил на рынке в посёлке Забайкальск и планировал продать на родине в собственном сувенирном магазине.


Проведённая экспертиза подтвердила, что минеральный камень, который прятал иностранец, – нефрит весом 2,2 кг. Клыки животного были идентифицированы как клыки волка.

Читинская таможня по факту перемещения незадекларированных товаров в отношении гражданина КНР возбудила дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или вывоз товаров».

Забайкальский край Таможня КНР

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Официантка вагона-ресторана украла телефон у жителя Бурятии
Официантка вагона-ресторана украла телефон у жителя Бурятии
Происшествия, 26.10.2024
Женщина поддалась соблазну обзавестись гаджетом 
В Бурятии большегруз насмерть сбил женщину
В Бурятии большегруз насмерть сбил женщину
Происшествия, 26.10.2024
Автоавария случилась вблизи села Таракановка
В Бурятии студент колледжа стащил две бензопилы с деляны
В Бурятии студент колледжа стащил две бензопилы с деляны
Происшествия, 26.10.2024
Украденное парень хранил в селе под мостом
19-летняя улан-удэнка обвиняется в ложном доносе
19-летняя улан-удэнка обвиняется в ложном доносе
Происшествия, 26.10.2024
В погоне за лёгким заработком произошла неразбериха 
Жителя Бурятии оштрафовали за попытку скрыться от полиции
Жителя Бурятии оштрафовали за попытку скрыться от полиции
Происшествия, 26.10.2024
На суде сельчанин вину признал полностью
В Бурятии двое собутыльников украли телевизор и паспорт
В Бурятии двое собутыльников украли телевизор и паспорт
Происшествия, 26.10.2024
Они хотели сдать технику в скупку по чужому паспорту
В Бурятии снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений
В Бурятии снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений
Происшествия, 26.10.2024
В МВД по республике на заседании коллегии подвели итоги работы 9 месяцев
С начала октября в прибрежном районе Бурятии на водоёмах погибли два человека
С начала октября в прибрежном районе Бурятии на водоёмах погибли два человека
Происшествия, 26.10.2024
Специалисты предупреждают: выход в плавание в период закрытой навигации опасен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^