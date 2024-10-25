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В Бурятии с главаря чёрных лесорубов взыскали астрономическую сумму

В Бурятии с главаря чёрных лесорубов взыскали астрономическую сумму
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого пришлось арестовать его «Крузак», три здания и два участка

С жителя Бурятии взыскали внушительную сумму – 6 миллионов 400 тысяч рублей. Как выяснилось, у него имелся пункт приёма и отгрузки древесины в Кижингинском районе. Однако мужчина организовал преступную группу для незаконных рубок лесных насаждений сверх допустимого объёма заготовки на отведённых ему делянах, а также дальнейшей переработки в пиломатериал и сбыта.

Предприниматель вместе с сообщниками успели несколько раз незаконно спилить деревья. Ущерб лесному фонду оценили в 5 миллионов 100 тысяч рублей. Предводителю ОПГ дали шесть с половиной лет в исправительной колонии общего режима. А ещё обязали его возместить ущерб и выплатить штраф в миллион рублей.

В УФССП по Бурятии возбудили 8 исполнительных производств на 6,1 миллиона рублей. Приставы узнали, что у предпринимателя есть три нежилых здания, два земельных участка и внедорожник Land Cruiser 200. На всё это наложили арест.

Часть суммы по одному из исполнительных производств – 117 тысяч рублей – взыскали в солидарном порядке с одного из сообщников бизнесмена. Узнав, что арестованное имущество могут пустить на продажу, главарь «чёрных» лесорубов полностью погасил задолженность. Поскольку предприниматель не сделал это в срок, сотрудники УФССП по РБ взыскали и перечислили в федеральный бюджет исполнительский сбор по каждому исполнительному производству, который в целом превысил 400 тысяч рублей.

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